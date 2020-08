Gioele, Daniele ha riconosciuto le scarpe del figlio: gliele avevano regalate lui e Viviana (Di venerdì 21 agosto 2020) Daniele Mondello ha riconosciuto le scarpine blu del figlio ritrovate ieri pomeriggio nei boschi di Caronia, vicino ai resti umani. Ieri pomeriggio, il papà di Gioele è stato convocato alla casera Calipari di Messina per il riconoscimento degli indumenti e delle scarpe. Con lui, c’erano anche il padre Letterio e Elvira Certa, il medico legale … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Nelle scorse ore Daniele Mondello ha commentato le notizie che circolano sui problemi psicologici che avrebbe avuto la moglie: “Viviana non era in cura e non seguiva alcuna terapia, ha solo preso per ...Sotto esame la personalità di Viviana Parisi e il suo stato di salute psichica. Le indagini puntano dritto alla vulnerabilità della dj trovata senza vita l'8 agosto sotto un traliccio della luce, tra ...