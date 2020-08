Ginevra Sozzi hot a Formentera, lady Politano infiamma i social (FOTO) (Di venerdì 21 agosto 2020) Tra le mete più gettonate per le vacanze dai calciatori c’è sicuramente Formentera, splendida isola delle Baleari che può offrire acque cristalline e un’intensa vita notturna. L’attaccante del Napoli Matteo Politano e la fidanzata Ginevra Francesca Sozzi hanno scelto proprio questa location per alcuni giorni di relax. E’ stata la pr milanese a pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni scatti che hanno entusiasmato i fan. Nella prima FOTO, lady Politano indossa un bikini sexy che mette in risalto il suo corpo da urlo, mentre nella seconda la donna abbraccia il calciatore. “Nel mio posto preferito nel mondo con la persona che amo di più al mondo” si legge nella descrizione. Di seguito gli scatti: ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Ginevra Sozzi GINEVRA SOZZI VACANZE SEXY a Formentera, lady Politano HOT su Instagram (FOTO) Sportface.it