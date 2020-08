Giallo di Caronia, si rafforza l’ipotesi dell’omicidio-suicidio: “Viviana aveva già tentato di uccidersi a giugno” (Di venerdì 21 agosto 2020) Giallo di Caronia: Viviana Parisi aveva tentato il suicidio a giugno Viviana Parisi avrebbe tentato il suicidio alla fine di giugno: è quanto trapela da fonti investigative, secondo cui il 3 agosto scorso, la donna sarebbe uscita di casa con l’intenzione di riprovarci. È questa, dunque, l’ipotesi a cui stanno lavorando gli inquirenti che indagano sul Giallo di Caronia. Ad alimentare i sospetti della procura, così come rivelato dal Corriere della Sera, vi è il certificato medico, ritrovato nel cruscotto dell’auto della donna e compilato dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto il 17 marzo scorso, in cui vi è scritto che Viviana soffriva di “paranoia e crisi ... Leggi su tpi

TgLa7 : ??Giallo #Caronia: papà di #Gioele riconosce scarpette - Agenzia_Italia : Il papà di Gioele ha riconosciuto le scarpette - IlContiAndrea : Complimenti al team di #chilavisto che il 18 agosto ha confezionato la puntata speciale dedicata al giallo di… - GDS_it : Il giallo di #Caronia: 'Viviana aveva già tentato il suicidio'. Ma il marito è certo: 'Non si è uccisa e non ha ucc… - NuovoSud : Il giallo di Caronia, 'Viviana non si è uccisa e non ha ucciso Gioele' -