Giacomo Urtis il chirurgo estetico bacia una donna: sui social è caos (FOTO) (Di venerdì 21 agosto 2020) Giacomo Urtis si è fidanzato con Adriana Peluso Giacomo Urtis è nuovamente fidanzato. Potrebbe non fare scalpore come notizia dato che non è la prima volta, ciò che però appare strano è che non si tratta di un uomo come sempre, questa volta è una donna. A rivelarlo è direttamente lui, che si mostra in compagnia di una bellissima ragazza, in FOTO i due si baciano. Lo scatto è stato condiviso su Instagram attraverso il social del chirurgo che ha presentato la sua nuova fiamma, si tratta di Adriana Peluso, di Salerno, ha 30 anni. in pochi la ricorderanno, eppure è già un volto noto. Si tratta di un ex concorrente del Grande Fratello. Ha partecipato alla dodicesima ... Leggi su kontrokultura

