Germania, dal 2021 in vigore una nuova legge per chi ha cani domestici (Di venerdì 21 agosto 2020) Germania: una nuova legge prevede che chi possiede cani domestici, dovrà offrirgli più attenzioni: vediamola nel dettaglio. In Germania sono pronti a dar vita a una nuova legge, la cosiddetta Hundeverordnung. Si tratta, come riporta Tgcom24, di una normativa che riguarda, nello specifico, i cani e i loro padroni. Infatti, la nuova normativa, lanciata dal … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

