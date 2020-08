Germania, bilancio positivo dopo avvio scuole in nove Laender su sedici (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – positivo il bilancio delle prime settimane di scuola in Germania, secondo la Ministra dell’Istruzione Anja Karliczek, che oggi ha sottolineato la necessità di mantenere l’uso delle mascherine fuori dalle aule. “Lo so che è faticoso. Tutti la viviamo così, ma al momento non c’è alternativa alla mascherina“, ha affermato la Karliczek nel trarre un bilancio delle prime tre settimane in un’intervista a Ntv. Al momento le scuole hanno riaperto in 9 Laender su 16 e “direi il funzionamento ordinario è partito bene“, ha proseguito la Ministra. I Laender si sono dimostrati “molto ben preparati”, ha aggiunto. Qualche giorno fa la Cancelliera Angela Merkel aveva ... Leggi su quifinanza

GabrieleIuvina1 : @afalco73 Si. Perderemo molto. La Germania spinge. Ha margini notevoli di bilancio. Uscirà piú forte di prima. Dobb… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania bilancio Germania, bilancio positivo dopo avvio scuole in nove Laender su sedici Teleborsa Coronavirus, continua la crescita di contagi in Italia: oggi sono 947 i nuovi positivi. In Europa preoccupano Spagna, Francia e Germania

ROMA. La curva è costante e negli ultimi tre giorni sta lanciando messaggi allarmanti: mercoledì 642 positivi, ieri 845 e oggi 947 (nonostante il calo di tamponi: 71mila nelle ultime 24 ore, circa 6mi ...

Germania: ministra, necessarie mascherine fuori dalle aule

(ANSA) - BERLINO, 21 AGO - È positivo il bilancio delle prime settimane di scuola in Germania, secondo la ministra dell'Istruzione Anja Karliczek, che oggi ha sottolineato la necessità di mantenere l' ...

ROMA. La curva è costante e negli ultimi tre giorni sta lanciando messaggi allarmanti: mercoledì 642 positivi, ieri 845 e oggi 947 (nonostante il calo di tamponi: 71mila nelle ultime 24 ore, circa 6mi ...(ANSA) - BERLINO, 21 AGO - È positivo il bilancio delle prime settimane di scuola in Germania, secondo la ministra dell'Istruzione Anja Karliczek, che oggi ha sottolineato la necessità di mantenere l' ...