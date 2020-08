Genoa: Vincenzo Italiano in pole per la panchina, Maran l’alternativa (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Genoa non ha ancora scelto l’allenatore per la stagione 2020/2021. Il club ligure continua a puntare con decisione su Vincenzo Italiano, fresco di promozione in Serie A con lo Spezia. Nel caso in cui la trattativa non dovesse andare a buon fine, patron Preziosi avrebbe già pronta l’alternativa: Rolando Maran, tecnico esonerato dal Cagliari e ancora in attesa di una nuova panchina. Ulteriore possibilità, anche se poco probabile, è Liverani, che però al momento sembra fuori dalla corsa per il ritorno al Grifone. Leggi su sportface

sportface2016 : #Genoa: Vincenzo #Italiano candidato numero uno alla panchina, #Maran l'alternativa #calcio #SerieA - GIUSPEDU : RT @NicoSchira: Patron #Volpi blinda mister Vincenzo #Italiano, alla terza promozione di fila dopo quelle con Arzignano e Trapani: “È stato… - ProfidiAndrea : ?? #Spezia, Volpi: '#Italiano al #Genoa? No, resterà qui sicuro' ?? Il patron Gabriele #Volpi ha così bloccato il s… - andreatakeapill : RT @NicoSchira: Patron #Volpi blinda mister Vincenzo #Italiano, alla terza promozione di fila dopo quelle con Arzignano e Trapani: “È stato… - GiovaAlbanese : E così Vincenzo #Italiano si conferma l'uomo dei play off. Dopo l'impresa fatta a Trapani, ecco il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Vincenzo Italiano: "Adesso festeggiamo, poi dovremo ragionare bene sul mio futuro"

"Qui c'è tutta la proprietà e dobbiamo parlare: c'è una città intera in festa e non ho parole per descrivere quello che siamo riusciti a fare “Adesso c’è tutta la proprietà qui, dobbiamo parlare e rag ...

Parma, primi contatti con l’ex Lecce Liverani

Primi contatti tra il Parma e Fabio Liverani. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’attuale tecnico degli emiliani Roberto D’Aversa potrebbe essere oggetto del desiderio del Genoa di Enri ...

"Qui c'è tutta la proprietà e dobbiamo parlare: c'è una città intera in festa e non ho parole per descrivere quello che siamo riusciti a fare “Adesso c’è tutta la proprietà qui, dobbiamo parlare e rag ...Primi contatti tra il Parma e Fabio Liverani. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’attuale tecnico degli emiliani Roberto D’Aversa potrebbe essere oggetto del desiderio del Genoa di Enri ...