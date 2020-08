Gaza sotto attacco: Israele bombarda senza sosta (Di venerdì 21 agosto 2020) L’esercito di Israele ha attaccato nuovamente Gaza. Gli aerei hanno bombardato diversi zone per la decima notte di fila. L’hastag Gaza under attack spopola su twitter. I bombardamenti stanno colpendo abitazioni di civili e sono numerosi i feriti in questi ultimi giorni. Dopo l’accordo tra Emirati Arabi e Israele si sperava in un cessate il fuoco da parte di Israele ma nulla è stato fatto. Leggi su laprimapagina

Niente pesca, quattro ore di elettricità al giorno: Israele stringe il cappio su Gaza

Israele ha intensificato le restrizioni sulla Striscia di Gaza, che ospita due milioni di palestinesi, sotto un blocco disumano in vigore da più di dieci anni. Inoltre, i bombardamenti sulle postazion ...

Gaza,razzo verso Israele: nessun danno

21.30 Gaza,razzo verso Israele: nessun danno Un razzo sparato da Gaza è esploso stasera in una area aperta di Israele, senza provocare vittime nè danni. Lo ha riferito un portavoce militare. In ...

