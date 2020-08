Gaza, rapper di 11 anni racconta la vita sotto le bombe: “Il primo suono che ho sentito è stato uno sparo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Gaza, rapper di 11 anni racconta la vita sotto le bombe: “Il primo suono che ho sentito è stato uno sparo” Abdulrahman Al-Shanti avrà solo 11 anni, ma spara rime alla velocità della luce. Una parola dietro l’altra, fortissime, per raccontare la vita nella Striscia di Gaza, la guerra e le difficolta dell’enclave palestinese. Al-Shanti rappa in inglese, ha imparato ascoltando grandi voci come Tupac Shakur, Eminem – il suo preferito – e Dj Khaled. A differenza loro però non indossa tute sgargianti e vistose catene d’oro ma l’uniforme della scuola media che ... Leggi su tpi

Abdel-Rahman Al-Shantti è diventato una celebrità in Palestina dopo aver diffuso una clip in cui esegue un brano rap in perfetto inglese. Le immagini, riprese all'ingresso di una scuola, sono presto r ...

Gaza, il rapper di 11 anni che denuncia la vita dura nella Striscia

I suoi primi giorni di vita sono stati i ventidue di guerra tra Israele e Hamas nel gennaio del 2009. Così adesso che di anni ne ha 11 canta: «Il primo suono che ho sentito è stato uno sparo. Con il m ...

Abdel-Rahman Al-Shantti è diventato una celebrità in Palestina dopo aver diffuso una clip in cui esegue un brano rap in perfetto inglese. Le immagini, riprese all'ingresso di una scuola, sono presto r ...