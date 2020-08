Gaza, guerra alle porte (Di venerdì 21 agosto 2020) Israele è pronto a lanciare un’offensiva militare ampia e distruttiva contro Gaza. L’avvertimento lanciato giovedì dal ministro della difesa Gantz, durante un incontro con il capo di stato maggiore Aviv Kochavi, è stato seguito dall’invio di rinforzi di uomini e mezzi inviati ai reparti dell’esercito schierati nel sud del paese. Le organizzazioni militanti palestinesi però dicono che non si piegheranno alla minaccia avanzata da Israele. Il movimento islamico Hamas, che controlla Gaza, si è detto pronto alla guerra e il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Contadino palestinese ferito nei raid aerei israeliani su Gaza

Mondo - Fonti locali hanno affermato che un agricoltore palestinese è stato moderatamente ferito quando gli aerei da guerra israeliani hanno sparato tre missili su un terreno agricolo a est della citt ...

