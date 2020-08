Gaza, esercito israeliano ha bombardato un sito di Hamas (Di venerdì 21 agosto 2020) L'esercito israeliano ha confermato oggi di aver bombardato un sito di Hamas nella striscia di Gaza in rappresaglia di lanci di razzi. "Noi riteniamo responsabile Hamas di tutte le attività terroristiche che partono da Gaza", ha spiegato l'esercito dello stato ebraico. Ieri razzi lanciati da Gaza verso la parte meridionale di Israele sarebbero "caduti" all'interno dell'enclave palestinese controllata dal movimento islamista Hamas. Secondo quanto riportava ieri il Jeusralem Post sul suo sito online, "tre razzi sono stati lanciati giovedì sera dalla Striscia di Gaza verso i villaggi israeliani circostanti, ma sono caduti sul lato palestinese del confine". Leggi su ilfogliettone

CeciaTosca : RT @cecilia_strada: Intanto, l'esercito israeliano sta bombardando Gaza. Da dieci notti, dieci. Non una riga sui giornali. #GazaUnderAttack - lanoia28 : RT @cecilia_strada: Intanto, l'esercito israeliano sta bombardando Gaza. Da dieci notti, dieci. Non una riga sui giornali. #GazaUnderAttack - alidinuvole : RT @CiccioCampagna: L'esercito israeliano sta attaccando, sta bombardando da dieci lunghi giorni la Striscia di Gaza. Nessuna notizia in tv… - ordinarychaos_ : RT @CiccioCampagna: L'esercito israeliano sta attaccando, sta bombardando da dieci lunghi giorni la Striscia di Gaza. Nessuna notizia in tv… - AttinaSalvo59 : RT @cecilia_strada: Intanto, l'esercito israeliano sta bombardando Gaza. Da dieci notti, dieci. Non una riga sui giornali. #GazaUnderAttack -