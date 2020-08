Gaffe del presidente del Brasile Bolsonaro: scambia un uomo affetto da nanismo per un bambino e lo prende in braccio | VIDEO (Di venerdì 21 agosto 2020) Gaffe di Bolsonaro: prende in braccio un uomo affetto da nanismo pensando sia un bambino VIDEO È diventato virale sui social il VIDEO che immortala il presidente del Brasile Jair Bolsonaro mentre prende in braccio un uomo affetto da nanismo pensando sia un bambino. La Gaffe è avvenuta lo scorso martedì 18 agosto nel corso dell’inaugurazione di una centrale elettrica nello stato di Sergipe. Prima della cerimonia, Bolsonaro si è intrattenuto con decine di sostenitori, che lo hanno acclamato a gran voce. ... Leggi su tpi

Quando si indossa la mascherina che tiene celata parte del viso, può capitare di non riconoscere la persona che si ha di fronte. E questo sembra esser capitato anche al presidente del Brasile che ha s ...

