Furto da 10 euro, scoperta graffia vigilante e ruba infradito per scappare (Di venerdì 21 agosto 2020) Rapinano scooterista che a sua volta aveva rubato la moto su cui viaggiava. Tutti denunciati 18 August 2020 rubava la corrente elettrica per coltivare cannabis indoor. Arrestato 53enne 19 August 2020 ... Leggi su genovatoday

genovatoday : Furto da 10 euro, scoperta graffia vigilante e ruba infradito per scappare - RobertoZucchi11 : Furto in villa sui colli a Bologna, bottino da 100mila euro a Paderno - RobertoZucchi11 : Furto in villa sui colli a Bologna, bottino da 100mila euro a Paderno - luca79ind : dal partito dei bonus, dal partito dei condannati per peculato e furto dei fondi per i terremotati, dal partito dei… - genovatoday : Furto da 10 euro, scoperta graffia la vigilante e ruba infradito per scappare -

Ultime Notizie dalla rete : Furto euro Furto da 10 euro, scoperta graffia vigilante e ruba infradito per scappare GenovaToday Diciassette denunce e tre arresti, il bilancio dell’attività di controllo del territorio dei carabinieri a Ferragosto

Imperia. Nell’ultima settimana, i carabinieri del Comando Provinciale, in aderenza alle direttive della scala gerarchica, hanno compiuto uno sforzo particolare nel controllo del territorio, rivolgendo ...

Furti in azienda a Lodi, Crema e Milano: presa la banda

Lodi, 21 agosto 2020 - I carabinieri lodigiani, con il coordinamento della Procura di Lodi, hanno arrestato una banda composta da 6 persone di nazionalità romena a cui vengono addebitati 10 furti in 1 ...

Imperia. Nell’ultima settimana, i carabinieri del Comando Provinciale, in aderenza alle direttive della scala gerarchica, hanno compiuto uno sforzo particolare nel controllo del territorio, rivolgendo ...Lodi, 21 agosto 2020 - I carabinieri lodigiani, con il coordinamento della Procura di Lodi, hanno arrestato una banda composta da 6 persone di nazionalità romena a cui vengono addebitati 10 furti in 1 ...