Free Britney ha fallito: la Spears rimarrà “prigioniera” del padre (Di venerdì 21 agosto 2020) Britney Spears ha tentato disperatamente di riconquistare una maggiore autonomia legale ed economica, ma ha fallito: il movimento Free Britney non è bastato. L’obiettivo del procedimento legale intentato da Britney Spears aveva l’obiettivo di togliere al padre della Spears il titolo di tutore legale della cantante. Il padre di Britney Spears è stato ufficialmente incaricato di gestire … L'articolo Free Britney ha fallito: la Spears rimarrà “prigioniera” del padre è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Data cerchiata sul calendario, 22 agosto 2020. Il giorno in cui per Britney Spears si rinnova il dodicesimo anno della conservatorship ma non sotto l'egida del padre Jamie Spears, dal 2008 tutore supr ...E ora lo ha chiesto anche lei, ad alta voce, di essere libera. Britney Spears si è rivolta un tribunale per non tornare ad avere suo padre come tutore. Libera, come invoca da settimane anche quell’has ...