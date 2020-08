Fratelli d’Italia, i candidati salernitani alla Regione Campania (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Fratelli d’Italia è stato tra i primissimi partiti a depositare le liste per le elezioni regionali in tutte le province campane. Il senatore Antonio Iannone nelle vesti di coordinatore regionale, fa il punto: “Eravamo pronti da giorni, un lavoro fatto con passione e grande entusiasmo da parte di candidati, dirigenti e militanti. In tutte le province abbiamo liste forti composte da amministratori, dirigenti di partito ed espressioni della società civile. Complessivamente i 50 candidati presentano un equilibrio di genere quasi perfetto: 24 donne e 26 uomini che saranno gli alfieri del progetto politico di Giorgia Meloni. Primi a presentare la lista per la coalizione che sostiene il Presidente Caldoro e siamo convinti di essere la forza che lo trascinerà ... Leggi su anteprima24

SkyTG24 : Steve #Bannon immaginava l'Italia come il suo laboratorio politico, applaudiva Fratelli d'Italia, Lega e Movimento… - AndreaMarcucci : È evidente che le parole di #Crimi su #Bibbiano non bastano. Quel ‘forse abbiamo esagerato’ non chiude una vicenda… - GiovanniToti : Stamani abbiamo presentato le Liste Arancioni in tutta la Liguria. E con noi hanno presentato le loro liste i nostr… - giap87625642 : RT @pdnetwork: Il simbolo di Fratelli d'Italia nel menù della cena con immagini fasciste. Il giorno: 28 ottobre. Ma per Giorgia Meloni la… - fgiandi82 : RT @1f6eed3c8c1c4e4: HO CAPITO BENE?!? FRATELLI D’ITALIA VOTERÀ SI AL REFERENDUM?!?!? IN UNO SCONTRO PRO-CONTRO CONTE FARANNO VOTARE A FAV… -

