Francesco Totti, la figlia Chanel finisce in prima pagina. È bufera su twitter (Di venerdì 21 agosto 2020) La figlia di Francesco Totti, Chanel, finisce in prima pagina, è bufera. Non è piaciuta su twitter la nuova copertina del settimanale Gente che ha pubblicato le foto di con la figlia paragonandola ... Leggi su leggo

sofixsofix86 : RT @LaGio___: Poi chissà perché non hanno fatto una copertina con scritto 'Al mare con papà: a 15 anni Christian Totti è il gemello di papà… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili FOTO – Under 15, Puzone entra a far parte della scuderia di Totti:… - vxrtigini : RT @eleonvra: Chanel Totti, 13 anni, in copertina di una rivista con volto pixelato ma con il culo in primo piano. Fossi in Francesco, avre… - giulialice : RT @fallingforhar: ce l'avessi avuto io un culo bello tanto quello di Chanel a 13 anni, i miei migliori complimenti, ma non è ammissibile c… - vicemcmahon : RT @LaGio___: Poi chissà perché non hanno fatto una copertina con scritto 'Al mare con papà: a 15 anni Christian Totti è il gemello di papà… -