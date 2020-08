Francesco Manca segretario organizzativo nazionale della Fondazione di Studi Tonioliani (Di venerdì 21 agosto 2020) Francesco Manca, giornalista, già responsabile della Fondazione nazionale di Studi Tonioliani per la Campania e il Sud Italia, è stato nominato anche segretario organizzativo nazionale della Fondazione, responsabile per la gestione del nuovo sito e per i rapporti con i mass media. La Fondazione nazionale di Studi Tonioliani (che ha una sede operativa a Napoli presso la Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” a Capodimonte”) ha tra i suoi scopi quello primario di “approfondire e diffondere la conoscenza del pensiero e dell’opera di Giuseppe Toniolo”, ... Leggi su ildenaro

