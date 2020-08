Forza Italia, Iannace respinge le dimissioni di Pascarella (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Respingiamo le dimissioni di Pascarella dal ruolo di coordinatore cittadino di Forza Italia a Sant’Agata de’Goti. Riteniamo che nel nuovo corso di Forza Italia debba essere data centralità alla discussione all’interno del partito, non fuori. Per questa ragione rimandiamo ogni decisione sull’argomento a una riunione del direttivo del partito, che avverrà ai primi di settembre, in quella sede si potranno portare a discussione tutti gli argomenti e le critiche del caso”. Così il coordinatore provinciale Nascenzio Iannace L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

CarloCalenda : Interessante: alla fine dentro Forza Italia ci sono più reazioni negative all’alleanza con Lega e FDI, che nel PD a… - berlusconi : Abbiamo sempre difeso l'interesse nazionale nel quadro della nostra vocazione europea e occidentale. Noi di Forza I… - lauraboldrini : In una #democrazia si è liberi di esprimere le proprie opinioni. In Italia, invece, una donna che critica la #Lega… - loudwaifuu : RT @onedirection: E' stato fantastico!! Grazie a tutti!! Speriamo di tornare prestissimo! Oramai parliamo italiano perfettamente. Forza ita… - iimapotatoo : RT @onedirection: E' stato fantastico!! Grazie a tutti!! Speriamo di tornare prestissimo! Oramai parliamo italiano perfettamente. Forza ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia Patto anti-inciucio, rivolta Forza Italia: «Speriamo Berlusconi si ravveda» Il Messaggero Berrettini: “Riparto e sono più forte, anche la solitudine mi è stata amica” (Rossi)

E l’Italia? Dalla quarantena in Italia sono passato solo per tre ... «Rientrare con tante vittorie alle spalle ti dà forza, rappresenta uno stimolo in più». A partire dagli Assoluti vinti da prima ...

Elezioni regionali in Veneto: nove nella corsa contro Zaia

Almeno tre i candidati presidente che si presentano nel nome dell’autonomia. Il caso: il governatore uscente non ha il proprio nome nella simbolo di coalizione VENEZIA. In Veneto la corsa per la caric ...

E l’Italia? Dalla quarantena in Italia sono passato solo per tre ... «Rientrare con tante vittorie alle spalle ti dà forza, rappresenta uno stimolo in più». A partire dagli Assoluti vinti da prima ...Almeno tre i candidati presidente che si presentano nel nome dell’autonomia. Il caso: il governatore uscente non ha il proprio nome nella simbolo di coalizione VENEZIA. In Veneto la corsa per la caric ...