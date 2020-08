Forza Italia, firma la Russo: “In campo perchè il Sannio merita di più” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti “Con la firma della candidatura alle Regionali del 20 e 21 settembre prossimi comincia un viaggio dentro le aspettative, i bisogni, i problemi della nostra comunità“, così Anna Rita Russo, candidata alle Regionali nella lista di Forza Italia. “Quando ho deciso di candidarmi alle Regionali nella lista di Forza Italia, a sostegno di Caldoro Presidente – ha continuato – ho pensato che fosse arrivato il momento di agire in prima persona per provare a determinare un cambio di passo. Sono convinta infatti che il Sannio meriti di più, che i sanniti meritino di più, che i nostri giovami meritino di più. A Settembre, quando andremo a votare, sceglieremo chi ... Leggi su anteprima24

CarloCalenda : Interessante: alla fine dentro Forza Italia ci sono più reazioni negative all’alleanza con Lega e FDI, che nel PD a… - berlusconi : Abbiamo sempre difeso l'interesse nazionale nel quadro della nostra vocazione europea e occidentale. Noi di Forza I… - lauraboldrini : In una #democrazia si è liberi di esprimere le proprie opinioni. In Italia, invece, una donna che critica la #Lega… - Ferdi32734449 : @forza_italia @berlusconi Essendo alleati con Lega Nord e Faschisti di Italia non siete ne credibili ne onesti! - infoitinterno : MARIKA MONTARULI CANDIDATA ALLA REGIONE CON FORZA ITALIA E FITTO -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia Patto anti-inciucio, rivolta Forza Italia: «Speriamo Berlusconi si ravveda» Il Messaggero Volpi blinda Italiano: "Resta qua, è stato bravissimo"

Il patron a caldo: "Domani la nostra holding comincerà a programmare il futuro". La Spezia - “Mister Italiano è stato bravissimo, resterà qua, non andrà a Genova”. Apre così il suo intervento post par ...

Regionali, Stella capolista, la base si rivolta

Firenze – Che faccio, resto? No, vado. No, vai allora rimango. La telenovela forzista è finalmente arrivata al capolinea. Marco Stella, vicepresidente azzurro del Consiglio Regionale, resterà in Forza ...

Il patron a caldo: "Domani la nostra holding comincerà a programmare il futuro". La Spezia - “Mister Italiano è stato bravissimo, resterà qua, non andrà a Genova”. Apre così il suo intervento post par ...Firenze – Che faccio, resto? No, vado. No, vai allora rimango. La telenovela forzista è finalmente arrivata al capolinea. Marco Stella, vicepresidente azzurro del Consiglio Regionale, resterà in Forza ...