Fortnite riaccende la diatriba Epic vs Apple con il nuovo torneo #FreeFortnite Cup (Di venerdì 21 agosto 2020) L'accesa diatriba legale fra Epic Games e Apple riguardo Fortnite Mobile non accenna a calmarsi. Dopo aver discusso seriamente sul futuro del gioco nell'App Store, fra avvocati, denunce all'antitrust e appelli ai giocatori, è arrivato il momento di "buttarla in caciara" con un torneo realizzato apposta per prendere in giro la Mela.Intitolato "#FreeFortnite Cup" e i cui dettagli sono disponibili a questo indirizzo, è un torneo che chiama a raccolta tutti i giocatori del popolare Battle Royale con una sfida incredibilmente semplice: vi basterà prendere parte a 12 partite in solitaria. Ogni tre minuti che sopravviverete in-game, guadagnerete un punto. Anche eliminare un avversario vi farà ottenere un punto, mentre vincere la partita vi ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Fortnite riaccende la diatriba #Epic vs #Apple con il nuovo torneo #FreeFortnite Cup. -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite riaccende Fortnite: in arrivo nei prossimi mesi il bundle The Last Laugh Nintendo Player Fortnite riaccende la diatriba Epic vs Apple con il nuovo torneo #FreeFortnite Cup

L'accesa diatriba legale fra Epic Games e Apple riguardo Fortnite Mobile non accenna a calmarsi. Dopo aver discusso seriamente sul futuro del gioco nell'App Store, fra avvocati, denunce all'antitrust ...

PS5 e Xbox Series X: la data di uscita è stata svelata?

In mancanza di comunicazioni ufficiali da parte di Sony e Microsoft, da diverso tempo ogni possibile segnale che possa tornare utile per scoprire il prezzo e una data di lancio per PS5 e Xbox Series X ...

L'accesa diatriba legale fra Epic Games e Apple riguardo Fortnite Mobile non accenna a calmarsi. Dopo aver discusso seriamente sul futuro del gioco nell'App Store, fra avvocati, denunce all'antitrust ...In mancanza di comunicazioni ufficiali da parte di Sony e Microsoft, da diverso tempo ogni possibile segnale che possa tornare utile per scoprire il prezzo e una data di lancio per PS5 e Xbox Series X ...