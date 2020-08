Fortnite: la Stagione 4 sarà a tema Marvel, conferma il primo teaser dedicato a Thor (Di venerdì 21 agosto 2020) Epic Games ha confermato con un video teaser che la Stagione 4 vedrà l'arrivo degli eroi Marvel all'interno di Fortnite. Si parla da tempo della prossima Stagione di Fortnite a tema supereroi appunto, con Thor menzionato da innumerevoli leak prima che arrivasse la conferma.Epic, tuttavia, aveva taciuto sulla questione. Recentemente però è stata rivelata una skin che assomigliava molto a Thor in Avengers: Endgame ed ora alcuni dataminer come HYPEX hanno iniziato a trovare una serie di indizi nei file. L'account Twitter ufficiale infine si è deciso ed ha pubblicato una breve clip che mostra il volto di Thor inciso nel famoso logo di Fortnite.Ad ... Leggi su eurogamer

