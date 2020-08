Fortnite: Epic Games regala Don Torsolone, ecco come ottenere la Skin contro Apple (Di venerdì 21 agosto 2020) Recentemente Epic Games ha tagliato il costo per l’acquisto dei V-Bucks, ciò ha portato Apple e Google a rimuovere il gioco dai rispettivi Store, se ci seguite da tempo o se siete fans di Fortnite conoscerete sicuramente la Storia. A partire dalla Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2, che inizierà puntualmente il 28 Agosto, coloro che sono su iOS non potranno più giocare a Fortnite, a causa del Ban del gioco da parte di Apple. Epic Games attualmente è in causa contro Apple, nel frattempo ha lanciato l’hashtag #FreeFortnite sui Social Network, ideato un video contro Cupertino ed un Torneo che permette di accedere a premi ... Leggi su gamerbrain

GValley : Non si placa la polemica tra Epic Games e Apple, vediamo insieme cosa sta succedendo. Seguici sul nostro blog! ??… - Notiziedi_it : Fortnite, scontro milionario con Apple e Google: l’app cancellata dagli store, Epic fa causa - R1ccarrrd0 : RT @domenicopanacea: È evidente il bieco obiettivo di Epic: fomentare odio nei confronti di Apple facendo leva sui milioni di giocatori di… - ImTheRealSIMON : @FortBRNewsLeaks Ci sta questa torneo fatto da epic, a quanto ho capito voglio regalare 1,200 hardware ai migliori… - domenicopanacea : È evidente il bieco obiettivo di Epic: fomentare odio nei confronti di Apple facendo leva sui milioni di giocatori… -