Formula 1, la FIA va incontro a Mercedes e Honda: rinviata l’abolizione del party-mode (Di venerdì 21 agosto 2020) Il divieto del party-mode, ossia la mappatura del motore più estrema utilizzata di solito dalle scuderie durante le Qualifiche, non entrerà in vigore nel prossimo Gran Premio del Belgio come inizialmente previsto, bensì dalla gara successiva a Monza. Pool/Getty ImagesLa Federazione ha preso questa decisione dopo la richiesta partita da Mercedes e Honda, che hanno ottenuto uno slittamento per rivedere le mappature dei propri motori, compiendo test al banco utili per evitare danni ai propulsori. Si tratta dell’ennesimo passo falso della Federazione che, invece di cogliere in flagrante le squadre che utilizzavano in modo alquanto ‘libero’ le potenzialità del proprio motore, permette a quest’ultime di mettersi in regola. Clive Mason/Getty ImagesNon è dunque un ... Leggi su sportfair

