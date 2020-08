Formaggio contaminato, l’avviso di richiamo del Ministero della Salute: può causare gravi infezioni [MARCHIO E LOTTO] (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna, 21/08/2020, un avviso di richiamo per Formaggio contaminato. Si tratta del prodotto denominato Nodo del Saio Vaccino, a MARCHIO “Caseificio Francesco Rabbia”. Il motivo della segnalazione è indicato in rischio microbiologico. Il LOTTO di produzione coinvolto è il n° 200507, prodotto nello stabilimento indicato dal codice IT 01 417 CE, con data di scadenza o termine minimo di conservazione indicato nel 31-10-2020. Il Formaggio in questione è commercializzato in unità di vendita da 2,5 kg. Secondo le analisi alle quali è seguito il richiamo, il Formaggio contiene il batterio ... Leggi su meteoweb.eu

