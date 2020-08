Fontana “Non possiamo rinunciare alla riapertura delle scuole” (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Vedo un pò di confusione e la cosa mi preoccupa perchè, prima ancora del problema dell'apertura delle scuole, ce n'è uno a monte, cioè non abbiamo affrontato il problema di come portare a scuola i nostri ragazzi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di un incontro al Meeting di Rimini parlando della riapertura delle scuole.“Da mesi – ha continuato – sto denunciando il fatto che il servizio pubblico locale con le attuali regole non sarà in grado di portare tutti al lavoro o a scuola se non si riuscirà a ottenere, per esempio, una diversificazione degli orari di inizio delle diverse attività. E' una questione che ho posto come fondamentale ma ... Leggi su liberoquotidiano

