Fondo nuove competenze | Catalfo | presto decreto attuativo

"presto varerò il decreto interministeriale di attuazione che renderà il Fondo nuove competenze pienamente operativo. Dopodiché, il mio obiettivo è quello di renderlo uno strumento strutturale: è necessario fornire il massimo sostegno ai lavoratori e alle imprese italiane non solo di fronte alle sfide di oggi, ma anche e soprattutto per quelle di domani". Lo scrive in un post su Facebook la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. "Una delle sfide più importanti che il Governo sta affrontando – prosegue – è quella di ridare pieno slancio a un tessuto produttivo alle prese con i rapidi cambiamenti del mondo del lavoro ulteriormente accelerati dall'epidemia. Per farlo, dobbiamo adottare ...

