Folgorato da una scarica da 20 mila volt: ferito un tecnico di 44 anni (Di venerdì 21 agosto 2020) Ha rischiato la morte il 44enne L.S., operaio per una ditta di Riese Pio X, che nella mattinata di giovedì è rimasto improvvisamente Folgorato da una scarica da 20 mila volt mentre stava manutentando ... Leggi su trevisotoday

Folgorato da una scarica elettrica da 20mila volt: operaio in rianimazione

RIESE PIO X - Folgorato da una scarica elettrica da 20 mila volt: grave in ospedale un operaio di Riese. L’episodio è accaduto nella mattinata di ieri, verso le 8.30, in un’azienda di via delle Risorg ...

