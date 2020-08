Flavio Briatore: la sua pizza margherita da 25 euro attira più critiche che clienti (Di venerdì 21 agosto 2020) L'aspetto e il costo della pizza margherita di Flavio Briatore non sono piaciute ai social che hanno sommerso di critiche la catena Crazy pizza dell'imprenditore italiano. La pizza margherita di Flavio Briatore sta suscitando numerose polemiche sui social. Crazy pizza, questo il nome della catena di pizzerie di proprietà dell'imprenditore italiano, è stata criticata sia per l'aspetto dei prodotti che per i prezzi: una margherita a Porto Cervo costa 25 euro. Flavio Briatore sta cercando di diversificare i suoi investimenti dandosi alla ristorazione. L'imprenditore piementose ha aperto tre pizzerie a Porto Cervo, Londra e ... Leggi su movieplayer

fanpage : Flavio Briatore apre Crazy Pizza È polemica sul prezzo. - NellyEffe : RT @Misurelli77: 6 positivi tra il personale del locale di Briatore,50 in isolamento Maledetti immigrati clandestini che infettano e spend… - legatte61 : RT @ilruttosovrano: Niente paura, il virologo Flavio Briatore, quello che non ci sono criticità, è tutto sotto controllo, curerà i 6 dipend… - OttoVola : RT @16_opamp: Focolaio al Billionaire: 6 contagiati nel locale di Flavio Briatore. Tutti i suoi attacchi contro le restrizioni: “La movida… - LEOREDBARON : RT @ilruttosovrano: Niente paura, il virologo Flavio Briatore, quello che non ci sono criticità, è tutto sotto controllo, curerà i 6 dipend… -