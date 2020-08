Fiumicino e Ciampino primi scali nell’UE a ricevere l’Airport Health Accreditation di ACI (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – Importante riconoscimento internazionale per gli aeroporti romani nella lotta alla diffusione del Covid-19. Gli scali di Fiumicino e Ciampino sono i primi nell’Unione Europea, e terzi a livello globale, a ricevere l’Airport Health Accreditation rilasciato dall’Airports Council International (ACI), l’associazione internazionale che rappresenta più di 1.900 aeroporti e che sviluppa standard, politiche e best practice per gli aeroporti fornendo opportunità di informazione e formazione per elevare gli standard di sicurezza in tutto il mondo. Un riconoscimento che dimostra come i protocolli e le misure adottate al “Leonardo da Vinci” e al “G.B. Pastine” siano all’avanguardia nelle procedure di contenimento alla diffusione ... Leggi su quifinanza

SkyTG24 : Coronavirus Lazio, da domani test in aeroporti Fiumicino e Ciampino - romatoday : Coronavirus, Fiumicino e Ciampino aeroporti anti Covid: c'è anche il riconoscimento internazionale… - Notiziedi_it : Covid, test a Fiumicino e Ciampino: già scovati oltre 60 positivi. «Erano tutti asintomatici» - paolorm2012 : Coronavirus, Fiumicino e Ciampino aeroporti anti Covid: c'è anche il riconoscimento internazionale - PoliticaNewsNow : Coronavirus, Fiumicino e Ciampino primi scali nell'Unione Europea a ricevere l'Airport Health Accreditation di Aci.… -