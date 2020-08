Fitti emergenza Covid, assegnati 146 mila euro al comune di Nocera Inferiore (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Decreto dirigenziale n°84 del 18 agosto 2020 della Regione Campania ha assegnato al comune di Nocera Inferiore la somma di 146.458,50 euro, per far fronte al fabbisogno dei cittadini richiedenti il sussidio ” Bando Fitti emergenza Covid-19″. L’ importo già erogato all’ Ente dalla Regione Campania è di circa 36 mila euro. L’ amministrazione Torquato di concerto con il Settore Politiche Sociali, sta adoperandosi affinché tutte le iniziative di sostegno economico promosse in favore degli aventi diritto, vengano concretamente realizzate. Ora, con il contributo complementare si procederà alla copertura di tutte le domande pervenute. ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Bando fitti emergenza Covid, assegnati 146 mila euro a Nocera #NoceraInferiore -

Ultime Notizie dalla rete : Fitti emergenza Nocera Inferiore. Assegnati 146 mila euro per il contributo Bando Fitti Emergenza Covid Agro24 Nocera I.: 146 mila euro al comune per il contributo “ Bando Fitti Emergenza Covid”

Il Decreto dirigenziale n°84 del 18 agosto 2020 della Regione Campania ha assegnato al comune di Nocera Inferiore la somma di 146.458,50 euro, per far fronte al fabbisogno dei cittadini richiedenti il ...

home politica covid

...popolo attuata dal Governo di Mario Abdo e il suo grande fallimento nella gestione della politica... non a causa del Covid 19, ma a causa della grave corruzione all'interno del governo di Mario Abd ...

Il Decreto dirigenziale n°84 del 18 agosto 2020 della Regione Campania ha assegnato al comune di Nocera Inferiore la somma di 146.458,50 euro, per far fronte al fabbisogno dei cittadini richiedenti il ......popolo attuata dal Governo di Mario Abdo e il suo grande fallimento nella gestione della politica... non a causa del Covid 19, ma a causa della grave corruzione all'interno del governo di Mario Abd ...