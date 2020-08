Firenze: arrestato 48enne marocchino, rompeva finestrini delle auto per rubare all’interno (Di venerdì 21 agosto 2020) Era già stato arrestato in passato a Prato per lo stesso reato e naturalmente era libero grazie alle nostre leggi e alla magistratura, che vanificano l'azione delle Forze dell'ordine Leggi su firenzepost

FirenzePost : Firenze: arrestato 48enne marocchino, rompeva finestrini delle auto per rubare all’interno - 0Aquilifero : RT @Gilmerdo: Maledetti poliziotti fasciorazzisti, come ci pagheranno la pensione questi ragazzi volenterosi se ne arrestate 35? Sorpreso… - Gilmerdo : Maledetti poliziotti fasciorazzisti, come ci pagheranno la pensione questi ragazzi volenterosi se ne arrestate 35?… - sarahross71 : RT @ilgiornale: Firenze, un tunisino irregolare è stato arrestato insieme ad un connazionale minorenne. L'uomo aveva aggredito un ottantenn… - hockey_yel_red : RT @ilgiornale: Firenze, un tunisino irregolare è stato arrestato insieme ad un connazionale minorenne. L'uomo aveva aggredito un ottantenn… -