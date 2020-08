Fingono di voler aiutare l’anziana a salire sul bus, ma la borseggiano: arrestati (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano transitando in piazza Poli sono stati avvicinati da una 77enne che ha raccontato di essere stata appena borseggiata da due uomini fuggiti in direzione di via Diaz. I poliziotti, grazie alle descrizioni della vittima, hanno bloccato i due borseggiatori in via IV Novembre ed hanno accertato che, poco prima, con il pretesto di aiutare la donna a salire a bordo di un autobus fermo al capolinea in piazza, le avevano sottratto il borsellino dal carrello della spesa. Antonio Di Maso e Domenico Milo, napoletani di 61 e 54 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato, mentre il borsello è stato restituito alla donna. L'articolo Fingono di voler ... Leggi su anteprima24

MarieFr12579649 : RT @sadie96_maria: @beabri Fingono di voler proteggere un bambino (il feto) facendo subire un’ulteriore insopportabile violenza a un’altra… - sadie96_maria : @beabri Fingono di voler proteggere un bambino (il feto) facendo subire un’ulteriore insopportabile violenza a un’a… -

Ultime Notizie dalla rete : Fingono voler Operazione Fake Credits, professionisti fingono di voler collaborare: in carcere CataniaNews.it Fabio Fazio: "La vita è troppo bella, stiamo ancora attenti, proteggiamoci"

Fabio Fazio: "Non possiamo fare finta che il Covid non esista" In seguito alle ultime notizie relative all'aumento dei casi di coronavirus, molti registrati in seguito al formarsi di assembramenti in ...

Serena Enardu contro Adriana Volpe e Pago? “Finti moralisti e cattivi”

Serena Enardu lo ha fatto: ha risposto agli ultimi attacchi ricevuti a causa della torta con la bandierina simboleggiante una svastica. E al coro dell’indignazione si è aggiunta anche la conduttrice A ...

Fabio Fazio: "Non possiamo fare finta che il Covid non esista" In seguito alle ultime notizie relative all'aumento dei casi di coronavirus, molti registrati in seguito al formarsi di assembramenti in ...Serena Enardu lo ha fatto: ha risposto agli ultimi attacchi ricevuti a causa della torta con la bandierina simboleggiante una svastica. E al coro dell’indignazione si è aggiunta anche la conduttrice A ...