Finale Inter-Siviglia, Ceferin premierà le squadre al termine della partita (Di venerdì 21 agosto 2020) Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, premierà le squadre al termine della Finale di Europa League tra Inter e Siviglia in programma questa sera a Colonia. “La cerimonia di premiazione in programma al termine della Finale di questa sera si svolgerà sul campo dopo il fischio Finale – si legge in una nota Uefa -. Ceferin consegnerà il trofeo alla squadra vincitrice e le medaglie ai giocatori e agli staff di entrambe le squadre. La procedura per la cerimonia di premiazione è stata concordata insieme alle autorità locali“. Inoltre si precisa che “tutti i dirigenti coinvolti nella consegna del ... Leggi su sportface

