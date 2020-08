Finale Champions ad Orsato, Del Genio: "Grande arbitro, perciò ci scandalizzammo in Inter-Juve" (Di venerdì 21 agosto 2020) Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato Interrogato sulla designazione di Orsato che arbitrerà la Finale di Champions: "Orsato merita la Finale di Champions, è un Grande arbitro, perciò c ... Leggi su tuttonapoli

FBiasin : Finale di #Champions a #Orsato. Mi immagino #Flick e #Tuchel che chiedono a #Perisic e #Icardi: 'Com'é 'sto #Orsato?'. '????'. #PSGBayern - FBiasin : #Perisic in finale di #Champions. #Icardi in finale di #Champions. #Inter in finale di #EuropaLeague. Tu lascia d… - capuanogio : #Orsato arbitro della finale di #ChampionsLeague con #Irrati al Var e una squadra arbitrale italiana. Malgrado tutt… - claudia79170824 : RT @ultrasinside1: Amiche e amici, è ora di chieder un vostro pensiero sulla finale di stasera. Chi vedete favorita: il Siviglia, che ha gi… - alasluc : RT @BausciaCafe: Lasciateci fare una piccola precisazione. Non è che se Buffon fosse rimasto a Parigi oggi sarebbe in finale di Champions… -