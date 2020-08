Film sulla montagna da tutto il mondo, Lessinia (Di sabato 22 agosto 2020) A Bosco Chiesanuova, nel veronese ha preso il via il 26° Film Festival della Lessinia, la rassegna cinematografica su vita, storia e tradizioni delle terre alte del mondo (www.ffdl.it). Fino al 30 agosto si potranno vedere 63 Film provenienti da 40 Paesi del mondo, con 32 anteprime italiane di cui tre assolute. e dibattiti con i registi on line al termine delle proiezioni e in appuntamenti quotidiani sulle pagine social. Un Festival che non si è arreso al Covid-19, anzi… … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

