FIFA 20: Sony annuncia la eChampions League Invitational (Di venerdì 21 agosto 2020) In vista dell’attesissima finale di Champions League, Sony ha annunciato la eChampions League Invitational, un torneo di FIFA 20 in esclusiva per PlayStation 4 Per tutti gli amanti del calcio questa settimana è davvero importante, dato che domenica si terrà l’attesissima finale di Champions League. Questo però è un buon momento anche per essere videogiocatori, dato che è appena iniziato un evento eSportivo davvero importante. L’evento in questione è la eChampions League Invitational, un torneo di FIFA 20 in esclusiva per PlayStation 4 organizzato da Sony in vista della finale di Champions ... Leggi su tuttotek

Tutte le novità di FIFA 21, gameplay tra Carriera e modalità Volta

Mentre Pro Evolution Soccer ha scelto una via alterativa per il calcio virtuale di questa stagione – con un semplice Season Update a pagamento-, il rivale FIFA 21 scenderà in campo come da tradizione, ...

