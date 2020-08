Fiamme altissime e venti: la California devastata dagli incendi. Migliaia di residenti evacuati – Video (Di venerdì 21 agosto 2020) Continuano gli incendi in California. Le Fiamme stanno minacciando Migliaia di case e oscurando i cieli vicino a San Francisco, costringendo Migliaia di residenti a lasciare le loro abitazioni. I vigili del fuoco lottano per circondarli, ma il terreno ripido e il caldo torrido non aiutano le operazioni. I roghi, molti causati da fulmini e talvolta spinti da forti venti, hanno bruciato centinaia di Migliaia di acri di sterpaglie, aree rurali, canyon e fitte foreste a nord, est e sud di San Francisco. Gli incendi sono divampati anche nelle terre selvagge della Sierra Nevada e della California meridionale. Oltre a circa due dozzine di grandi incendi, piccoli roghi continuano a scoppiare, anche se la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Incendio a Pontetaro: «Sul tetto c'erano fiamme altissime» Gazzetta di Parma Stati Uniti, California devastata dagli incendi: quattro morti, oltre 60mila evacuati

Temperture infernali che superano i 50 gradi stanno soffocando la California settentrionale dove sono scoppiati diffusi incendi, indomabili. Su alcune comunità è piovuta cenere, il cielo rosso e pesan ...

Incendi: domate le fiamme a San Vito e nel Palermitano

watchfolder_TGR_SICILIA_WEB_694106_08.21.1 RVM EFF. Incendi.mxf Un incendio è scoppiato giovedì a ridosso della strada provinciale che porta a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. In località Ca ...

