Fedez appoggia il messaggio di positività di Arisa dopo la foto in bikini sui social (Di venerdì 21 agosto 2020) Fedez appoggia il messaggio di positività di Arisa dopo che l'artista lucana si è mostrata senza filtri sui social. Il rapper di Rozzano ha reagito con tre cuori all'ultimo scatto di Rosalba Pippa, che è tornata sui social con una foto provocatoria. Il momento di relax in spiaggia è stato immortalato e accompagnato da una didascalia che ha scatenato le reazioni dei fan. L'artista ha affermato fieramente: "Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea". Oltre a Fedez, che ha mostrato approvazione per le foto pubblicate, ci sono anche Michela Andreozzi - che ha scritto "Io ti amo completamente!" - e Caterina Balivo, che invece le ha chiesto la marca del costume. Tra i tanti ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Fedez appoggia Fedez appoggia il messaggio di positività di Arisa dopo la foto in bikini sui social OptiMagazine Chiara Ferragni indossa un sexy fazzoletto, i commenti fanno volare

“Tonight’s look” è così che Chiara Ferragni commenta il suo “fazzoletto” indossato come top. Look esagerato e (ovviamente) parte la discussione social. Il vestito per la sua serata estiva è decisament ...

Fedez: grande passione per i piedi di Chiara

Fedez ha pubblicato ieri un divertente scatto che lo ritrae in piscina. La particolarità della foto, però, sta nel fatto che l’uomo ha le dita intrecciate… con il piede della moglie! Chiara Ferragni è ...

“Tonight’s look” è così che Chiara Ferragni commenta il suo “fazzoletto” indossato come top. Look esagerato e (ovviamente) parte la discussione social. Il vestito per la sua serata estiva è decisament ...Fedez ha pubblicato ieri un divertente scatto che lo ritrae in piscina. La particolarità della foto, però, sta nel fatto che l’uomo ha le dita intrecciate… con il piede della moglie! Chiara Ferragni è ...