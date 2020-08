“Fai sesso, o la presenza negativa distruggerà la tua vita”: arrestato guru a Montepulciano (Di venerdì 21 agosto 2020) “Fai sesso, o la presenza negativa distruggerà la tua vita”: così il “guru dell’energia” convinceva le sue vittime ad avere rapporti sessuali. Improbabili corsi di ‘energia positiva per vivere in armonia’ erano pretesto per infliggere violenze sessuali agli allievi-sudditi: per questo la polizia ha arrestato ai domiciliari la ‘guida spirituale’ di una associazione con base a Montepulciano (Siena), un 46enne di Siena, e applicato l’obbligo di dimora alla compagna, una veneta di 50 anni, ritenuta complice. L’ordinanza è del gip di Firenze su richiesta del sostituto procuratore Angela Pietroiusti.Per gli inquirenti, i due indagati avrebbero approfittato della vulnerabilità psicologica di numerose ... Leggi su huffingtonpost

