Facebook impone nuovo look (il peggiore di sempre) da settembre (Di venerdì 21 agosto 2020) Facebook impone nuovo look per il social blu a partire da settembre. Al centro non ci sono più i contenuti pubblicati da pagine e amici, diventano l’argomento meno importante.Una mossa annunciata lo scorso anno da Mark Zuckerberg che punta a dare maggiore evidenza al marketplace, Watch e gaming di Facebook. L’intento, al solito, non è migliorare la navigabilità, ma aumentare le entrare.In realtà la navigabilità peggiora perché i post, anche se sempre al centro della pagina, sono di dimensioni minori rispetto al resto della pagina.Facebook FB5: la privacy secondo ZuckerbergFacebook impone nuovo lookIn evidenza le storie, i gruppi e ... Leggi su pantareinews

Molte aziende si affacciano sui social cercando di ottimizzare i costi, spesso pubblicando lo stesso contenuto su piattaforme differenti. Ma questo non basta. La diversificazione può fare un'enorme di ...

