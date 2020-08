Evan, il padre veniva minacciato: “Se non cambi residenza, tuo figlio muore” (Di venerdì 21 agosto 2020) Durante l’interrogatorio di Stefano Lo Piccolo – il padre del piccolo Evan – le minacce ricevute dal nuovo compagno della madre del bambino Salvatore Blanco. “Se non togli la residenza da questa casa o mi denunci alle forze dell’ordine tuo figlio muore”.Così qualche mese fa Salvatore Blanco – compagno della madre del piccolo Evan – minacciava … L'articolo Evan, il padre veniva minacciato: “Se non cambi residenza, tuo figlio muore” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

