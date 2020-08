Europa League, terreno di conquista negli Anni 90, non torna in Italia da 21 anni: tocca all’Inter di Conte rompere la maledizione (Di venerdì 21 agosto 2020) Ventuno. Sono gli anni senza una vittoria Italiana in Coppa Uefa o Europa League. La possibilità di spezzare un digiuno fastidioso è in mano all’Inter di Antonio Conte. Venerdì, contro il Siviglia, i nerazzurri vanno a caccia del loro quarto titolo nella manifestazione, un tempo autentico territorio di conquista per le squadre Italiane. Tra il 1990 e il 1999 sono state infatti sette le vittorie in Coppa Uefa, con quattro finali tutte Italiane. In un decennio solo una volta si è avuta una finale che non vedesse protagonista almeno una squadra di A, quella tra Bayern Monaco e Bordeaux della stagione 1995/96. A dominare non erano però solo le tradizionali “grandi”, ma anche realtà ... Leggi su ilfattoquotidiano

