Europa League | Siviglia-Inter | Ceferin premierà le squadre in campo

Sarà il presidente Uefa Aleksander Ceferin a premiare stasera le squadre al termine della finale di Europa League. A renderlo noto tramite una nota, è stata la stessa UEFA."La cerimonia di premiazione in programma al termine della finale di questa sera si svolgerà sul campo dopo il fischio finale", spiega la Federcalcio continentale."Ceferin consegnerà il trofeo alla squadra vincitrice e le medaglie ai giocatori e agli staff di entrambe le squadre. La procedura per la cerimonia di premiazione è stata concordata insieme alle autorità locali. Tutti i dirigenti coinvolti nella consegna del trofeo sono stati sottoposti al test per il COVID-19 e non avranno l'obbligo di indossare la mascherina", sottolinea l'Uefa.

