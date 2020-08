Europa League, Siviglia-Inter 3-2: beffa Lukaku, gli spagnoli alzano la Coppa per la sesta volta (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Siviglia vince l’Europa League: beffato l’Inter al termine di un lungo testa a testa.A pochi giri di orologio dal fischio d'inizio il match sembra mettersi in discesa per gli uomini di Antonio Conte. Diego Carlos, infatti, messo in difficoltà in un contropiede degli avversari, trattiene e rifila un pestone in area a Lukaku. Una mossa che costringe il direttore di gara a concedere un calcio di rigore ai nerazzurri. A firmare la rete dello 0-1 dagli undici metri è proprio il belga. Poco più di cinque minuti dopo, tuttavia, il risultato torna sulla parità. De Jong approfitta di un cross di Jesus Navas e mette il pallone tra i pali con un colpo di testa. Al 17' un'altra occasione dubbia in area, con ancora una volta ... Leggi su mediagol

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - valentinolazaro : A tutti i fan dell'@Inter: grazie per i vostri messaggi. Mi ha fatto piacere riceverli tutti, ma ho deciso di gioca… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - bladistic : RT @GnocchiGene: No Campionato, no Coppa Italia, no Europa League. Conte alla sua prima stagione centra il Triplete #InterSiviglia - octaviiasbunker : @Skygirlmechanic @ccanggg sarebbe successo lo stesso se avesse vinto la juve l'europa league -