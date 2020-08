Europa League, sfuma il sogno dell’Inter: in finale vince il Siviglia (Di venerdì 21 agosto 2020) sfuma all’ultima curva il sogno europeo dell’Inter, sconfitta in finale di Europa League dal Siviglia. Allo stadio RheinEnergieStadion di Colonia, i nerazzurri di Antonio Conte si sono arresi per 3-2 agli andalusi, squadra regina della competizione, al sesto trionfo nella competizione. De Jong risponde a Lukaku Nerazzurri in vantaggio dopo soli cinque minuti. Lukaku scappa via sulla fascia destra e supera di fisico Diego Carlos, che lo butta giù. L’arbitro indica il dischetto: dagli 11 metri il belga non sbaglia, siglando il 34esimo gol in stagione ed eguagliando il record di Ronaldo alla sua prima stagione interista. Il vantaggio degli uomini di Conte dura solo sette minuti: al 12esimo Luuk de Jong sfrutta l’assist perfetto di Jesus Navas e, di ... Leggi su open.online

