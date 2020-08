Europa League: l’Inter (e Tv8) in cerca di gloria nella finale contro il Siviglia (Di venerdì 21 agosto 2020) Europa League La prima coppa europea post Covid-19 sta per essere assegnata. Questa sera si gioca la finale della Uefa Europa League 2019/20, che vede una squadra italiana per la prima volta all’ultimo atto da quando la competizione non si chiama più Coppa Uefa (il nome è stato cambiato nel 2009, anche se per trovare un’italiana campione occorre risalire alla vittoria del Parma nella stagione 1998/99). E’ l’Inter a cercare nuova gloria, contro gli spagnoli del Siviglia, che vantano il maggior numero di vittorie (hanno vinto cinque edizioni su cinque finali giocate). La partita, oltre che su Sky, è trasmessa anche in chiaro su Tv8, che lunedì scorso con la ... Leggi su davidemaggio

