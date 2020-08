Europa League, le formazioni ufficiali di Siviglia-Inter (Di venerdì 21 agosto 2020) È arrivato il momento della verità, Siviglia e Inter si giocano l'Europa League nella finale di Colonia. Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali:LE formazioni DI Siviglia-Inter caption id="attachment 979969" align="alignnone" width="594" Conte (Getty Images)/captionSiviglia (4-3-3): Bounou; Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Suso, De Jong, Ocampos.Panchina: Vaclik, Sanchez, Perez, Gudelj, Torres, Escudero, Vazquez, Gomez, Rodriguez, El Haddadi, En-Nesyri, Genaro, .Allenatore: Lopetegui.Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro ... Leggi su itasportpress

valentinolazaro : A tutti i fan dell'@Inter: grazie per i vostri messaggi. Mi ha fatto piacere riceverli tutti, ma ho deciso di gioca… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - SkySport : Inter in finale di Europa League: dove erano Conte e i nerazzurri nell’anno del Triplete ? #SivigliaInter Calcio d… - tuttonapoli : Siviglia-Inter, formazioni ufficiali. Conte conferma Bastoni e Young. Per il Siviglia dentro De Jong - hybridmilitia_ : Oh, non so se sono più in ansia per Little Mix Uncancelled o per la finale di Europa League #SivigliaInter… -