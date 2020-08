Europa League, la finale Siviglia-Inter stasera in diretta su TV8 e Sky (Di venerdì 21 agosto 2020) Questa sera, venerdì 21 agosto 2020, andrà in onda la finale di Europa League tra l'Inter di Antonio Conte e il Siviglia. La partita sarà visibile anche in chiaro, su TV8, a partire dalle ore 21. La finale, inoltre, sarà trasmessa anche da Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW TV e tramite l'app Sky Go per i clienti Sky. pubblicato su TVBlog.it 21 agosto 2020 07:48. Leggi su blogo

