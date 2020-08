Europa League, finale Siviglia-Inter in diretta alle 21: probabili formazioni, in tv (Di venerdì 21 agosto 2020) Appuntamento con la storia per l' Inter , impegnata alle 21 nella finale di Europa League contro il Siviglia . La sfida contro gli andalusi, dominatori in questa competizione già vinta cinque volte ... Leggi su quotidiano

valentinolazaro : A tutti i fan dell'@Inter: grazie per i vostri messaggi. Mi ha fatto piacere riceverli tutti, ma ho deciso di gioca… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - SkySport : Inter in finale di Europa League: dove erano Conte e i nerazzurri nell’anno del Triplete ? #SivigliaInter Calcio d… - Filpep1 : RT @SkySport: L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo interista'… - caronte78 : RT @TweetGino: Hai un appuntamento con @emrata che arriva con un'amica cessa. Fai di tutto per piacere ma Emily ti dà il due di picche. Rip… -