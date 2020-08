Europa League, diretta finale Siviglia-Inter su TV8, Sky e streaming (Di venerdì 21 agosto 2020) Nella prima serata di oggi, venerdì 21 agosto 2020 andrà in scena la finale di Europa League che vedrà la sfida conclusiva Siviglia-Inter. La partita con protagonista la squadra italiana sarà visibile in chiaro su TV8 dalle ore 21.00 circa ma vedrà in prima linea anche Sky con il relativo servizio per abbonati che garantirà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : ?? IL SIVIGLIA VINCE L’EUROPA LEAGUE ? ?? SIVIGLIA-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Lukaku rig. (5’) ? #DeJong (12’) ?… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - GiancarloBass88 : RT @PresMoratti: - 12 milioni all’anno - i giocatori che volevi - finale di Europa League - secondi in campionato - prospettive rosee E te… - marco731501 : RT @PresMoratti: - 12 milioni all’anno - i giocatori che volevi - finale di Europa League - secondi in campionato - prospettive rosee E te… -